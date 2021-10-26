В Москве в нерабочие дни будут открыты пункты вакцинации и тестирования на коронавирус

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в Москве будут открыты в нерабочие дни, сообщили журналистам во вторник в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Так называемые эпидемиологические каникулы - это возможность сдержать распространение вируса в городе. Это время мы призываем москвичей использовать с наибольшей пользой - провести дни в кругу семьи, съездить на дачу или пройти вакцинацию в одном из городских пунктов. В Москве будут продолжать работу пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Сделать прививку можно без записи в популярных общественных местах или по записи в поликлинике", - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова привели в оперативном штабе.