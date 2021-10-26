Суд рассмотрит три протокола на Google за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Суд в Москве 8 ноября рассмотрит три новых протокола в отношении Google за отказ удалить запрещенную информацию, за это нарушение компании грозит штраф на общую сумму 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в мировом судебном участке номер 422 столицы, куда поступили соответствующие материалы

"В суд поступили три протокола по ч. 2 ст 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). По каждому протоколу компании грозит штраф в 4 млн рублей, а общая сумма штрафов может составить 12 млн рублей", - сказали в суде.