В Волгограде 9 ноября откроют памятник жертвам Холокоста

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Памятник жертвам Холокоста откроют в Волгограде 9 ноября, сообщила во вторник ТАСС PR-агент Российского еврейского конгресса (РЕК) Тамара Эристави.

"9 ноября в Волгограде в сквере им. 8-го Марта будет открыт памятник жертвам Холокоста, казненным в этом месте нацистами и их пособниками. Этот монумент, первый в городе, станет уже 88-м по счету, созданным в рамках проекта Российского еврейского конгресса "Вернуть достоинство". Это не первый памятник в Волгоградской области, установленный в рамках программы. За счет гранта РЕК по этой программе еврейская община Волгограда открыла в регионе уже девять памятников жертвам Холокоста", - сказала она.

На территории сквера им. 8-го Марта в Волгограде захоронены 516 человек, в основном евреи, которых расстреляли на этом месте в 1942-1943 годах. В их числе 50 детей, 69 стариков, 323 женщины и 74 мужчины, добавила Эристави. Она сообщила, что инициативу еврейской общины Волгограда установить в сквере памятник жертвам Холокоста поддержал губернатор Андрей Бочаров.