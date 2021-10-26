Володин призвал ликвидировать лазейки закона, позволяющие не повышать зарплату выше МРОТ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и правительство совместно изучить ситуации, при которых руководители некоторых предприятий сознательно не повышают зарплату выше минимального размера оплаты труда (МРОТ) и используют существующие лазейки в законе. Он также не исключил возможность введения уголовного наказания для таких руководителей.

"Большое количество работодателей (эти факты постоянно у нас возникают), имея возможность повысить МРОТ, начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы <…> Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей", - отметил Володин в ходе обсуждения законопроекта об уровне МРОТ на 2022 год на пленарном заседании Госдумы во вторник.

По его словам, во главе коллективов нередко стоят "бессовестные люди", которые имеют возможность повышать зарплату выше уровня МРОТ, но не делают этого. В связи с этим, спикер Госдумы предложил обязать работодателей, которые выплачивают зарплаты на уровне МРОТ, объяснять причины, по которым они их не повышают.

"Давайте мы посмотрим на вопросы минимального размера оплаты труда не только как на тему минимального уровня выплат, гарантированных государством. Надо изучить, почему у нас с вами на предприятиях, где и высокая рентабельность, и доходность, зарплату людям выплачивают на этом уровне. Потому что это лазейки, лазейки для бессовестных работодателей", - подчеркнул Володин.