Мурашко сообщил о формировании бригад специалистов для помощи регионам в борьбе с ковидом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Специальные медицинские бригады на базе более 30 федеральных учреждений сформированы в России для выезда в регионы для оказания помощи в борьбе в пандемией. С сентября такие выезды организованы уже в 18 субъектах, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"По поручению президента у нас в 31 федеральном учреждении, подведомственном Минздраву России, сформированы бригады, включающие 340 специалистов с высшим образованием, имеющие в том числе ученые степени, для поддержки регионов. С начала сентября по настоящее время организованы выезды мобильных медицинских мультидисциплинарных бригад в 18 субъектов", - сказал он на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе c COVID-19.

Сегодня специалисты также работают во Владимирской, Курской, Псковской областях, Забайкальском крае, Оренбургской области. "Активно подключилось и Министерство обороны, мы им очень признательны", - сказал Мурашко.

Президент Владимир Путин поручал Минздраву совместно с профильными ведомствами организовать отправку медицинских бригад в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу.