Москва возглавила рейтинг российских городов по индексу IQ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва третий раз подряд возглавила рейтинг российских городов по индексу цифровизации хозяйства "IQ городов", получив 103 балла из 120 возможных, следует из распространенного во вторник сообщения Минстроя России.

Согласно результатам индекса по итогам 2020 года, среди городов-миллионников лидерами стали Москва (103 балла), Воронеж (63 балла) и Казань (61 балл). В 2019 году в тройку вместо Воронежа входил Екатеринбург. Причем, по данным Минстроя, положительная динамика была зафиксирована у всех 16 городов-миллионников, средний балл по отношению к 2019 году вырос на 14% и достиг 55.

Среди крупных городов с населением более 250 тыс. человек наилучший результат получил Белгород с 76 баллами, затем следуют подмосковные Химки (75 баллов) и Тюмень (67 баллов). В 2019 году в тройку лидеров входили Химки, Тюмень и Балашиха.

В категории больших городов с населением 100-250 тыс. человек тройка лидеров по сравнению с 2019 годом не изменилось - в нее вошли подмосковные города Щелково (73 балла), Домодедово (72,7 балла) и Реутов (96 баллов).

Первое и второе места среди малых городов с населением до 100 тыс. человек по-прежнему занимают подмосковные Дубна (65 баллов) и Ивантеевка (64 балла). На третью позицию поднялся город Кольцово (Новосибирская область) с 59 баллами. В 2019 году в тройку входил Горно-Алтайск. Среднее значение индекса у малых городов за год выросло на 13,5%, составив 42 балла, - рост продемонстрировали 25 из 30 городов.

"Положительная динамика наблюдается не только у городов-миллионников - малые города проходят цифровую трансформацию практически также активно, как и самые крупные. Уверен, что их жители за последний год отметили повышение доступности и удобства городских сервисов", - приводятся в сообщении слова министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.

Об индексе

Среднее значение индекса для российских городов по итогам 2020 года достигло 44 баллов из 120 возможных, что на 8% выше, чем в 2019 году, и на 33% выше, чем в 2018 году.

Первый рейтинг по индексу цифровизации городского хозяйства "IQ городов" Минстрой России представил в марте 2020 года, тогда результаты учитывали итоги 2018 года. Индекс рассчитывается для 203 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя "Умный город". Индекс содержит 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктура сетей связи.