Власти Крыма заявили, что коечный фонд ковидных госпиталей в регионе практически заполнен

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Крыму практически полностью занят, планируется готовить дополнительные места для заразившихся, сообщил во вторник телеканалу "Крым-24" заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

"Коечный фонд на сегодняшний день занят практически полностью. Планируем дополнительно разворачивать койки. Хотя ситуация сложная - коечный фонд не бесконечен. Рассматриваем разворачивание дополнительных коек на базе существующих ковидных госпиталей", - сказал Лясковский, слова которого приводятся в телеграм-канале "Крым-24".

В пресс-службе Минздрава Крыма ТАСС уточнили, что "коечный фонд по состоянию на 26 октября, доразвернут до 4 764 коек".

"Напомню, что вчера было 4 719 коек. На амбулаторном лечении с диагнозом "новая коронавирусная инфекция" находится 6 490 человек, в стационарах на лечении находится 4 712 пациентов", - сказал собеседник агентства.

С начала пандемии в регионе заразились более 93 тыс. человек, выздоровели около 77 тыс. человек, умерли около 2,9 тыс. пациентов. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября до особого распоряжения в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены обязательные QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.