Игровой комплекс открыли на набережной в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Вторую очередь набережной "Тагильская лагуна" торжественно открыли во вторник в Нижнем Тагиле. Территория площадью 60,7 тыс. кв. м должна стать центром притяжения для детей и подростков, сообщили в администрации города.

"Всего за 11 месяцев <…> построено многофункциональное образовательное пространство. Площадь благоустроенной территории составила 60 704 кв. м. Длина линии берегоукрепления - 250 м. Набережная должна стать центром притяжения для подрастающего поколения", - говорится в сообщении.

На набережной расположился единственный в регионе игровой комплекс "Автогородок" для изучения правил дорожного движения дошкольниками, для подростков, увлеченных моделированием, создана зона юного техника с площадками для запуска радиоуправляемых моделей самолетов и ракет, бассейном для запуска моделей судов. Кроме того, появились бетонный скейт-парк, пригодный для соревнований российского масштаба, картинг, велодорожки, силовые тренажеры. К процессу создания специализированных площадок уже на стадии проектирования были привлечены педагоги, представители экстремального сообщества города, спортсмены.

"У тагильчан появилось прекрасное место для отдыха, проведения досуга, занятий спортом. Любите то, что для вас сделано, сохраняйте, используйте по назначению. Спасибо всем, кто создавал этот прекрасный объект", - цитирует пресс-служба и. о. вице-губернатора региона Олега Чемезова. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова добавила, что проект будет работать не только на развитие туристической привлекательности Нижнего Тагила, но и в целом на социально-экономическое развитие города и области.

Стоимость проекта составила 511 млн рублей, средства направлены из бюджетов всех уровней. Объект создан на стыке национальных проектов "Образование", "Жилье и городская среда", "Туризм и индустрия гостеприимства".