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Пандемия COVID-19

В Саратовской области для жителей старше 60 лет вводится самоизоляция

При этом им будет разрешено выходить из дома, чтобы обращаться за медицинской помощью, ходить на работу, выгуливать домашних животных, выносить мусор, заниматься спортом

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Самоизоляция вводится для жителей Саратовской области старше 60 лет с 1 ноября, ограничения не коснутся вакцинированных, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

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"С 1 ноября на территории Саратовской области вводится <…> самоизоляция для граждан старше 60 лет. Исключения - обращение за медицинской помощью, следование на работу, посещение ближайшего места приобретения товаров и услуг, выгул домашних животных, вынос отходов, прогулки и занятия физкультурой и спортом. Ограничения не распространяются на пожилых людей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что также с 1 ноября обязателен перевод на дистанционную работу граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета.

26 октября в Саратовской области зарегистрировано 483 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 98 733. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки - 271.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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