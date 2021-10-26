В Саратовской области для жителей старше 60 лет вводится самоизоляция

САРАТОВ, 26 октября. /ТАСС/. Самоизоляция вводится для жителей Саратовской области старше 60 лет с 1 ноября, ограничения не коснутся вакцинированных, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"С 1 ноября на территории Саратовской области вводится <…> самоизоляция для граждан старше 60 лет. Исключения - обращение за медицинской помощью, следование на работу, посещение ближайшего места приобретения товаров и услуг, выгул домашних животных, вынос отходов, прогулки и занятия физкультурой и спортом. Ограничения не распространяются на пожилых людей, прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что также с 1 ноября обязателен перевод на дистанционную работу граждан старше 60 лет в течение четырех недель для вакцинации против коронавирусной инфекции и формирования иммунитета.

26 октября в Саратовской области зарегистрировано 483 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших ковидом составляет в Саратовской области 98 733. Выздоровели с начала эпидемии 87 945 человек, за сутки - 271.