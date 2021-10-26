Вылеченного в Челябинске львенка Симбу отправили в Танзанию

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Львенка Симбу, которого летом 2020 года с травмами доставили на лечение в Челябинск из Дагестана, после выздоровления отправили в Танзанию. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом информационной политики и связей с общественностью АО "Русская медная компания".

"Из Международного аэропорта Челябинска вылетел спецборт в Килиманджаро со львом Симбой и леопардом Евой. Животные направились в реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в городе Моши (Танзания), где для них уже построены комфортные вольеры со свободной большой территорией. За адаптацией и жизнью кошек будут круглосуточно наблюдать специалисты", - говорится в сообщении.

Уточняется, для транспортировки Симбы и Евы специально переоборудован частный борт Boing 737-500. Репатриацию и адаптацию животных профинансировала "Русская медная компания".

В Дагестане после прокурорской проверки опубликованной в интернете информации 30 июня 2020 года возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком. По данным прокуратуры, в феврале - марте 2020 года неизвестный нанес восьмимесячному львенку по кличке Симба многочисленные телесные повреждения.

После обнаружения 24 марта 2020 года львенка с увечьями в Избербаше специалистами-ветеринарами и зоозащитниками ему оказали необходимую медицинскую помощь. Львенка вывезли в Центр реабилитации "Спаси меня" в Челябинске.