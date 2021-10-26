Власти Оренбургской области продлили антиковидные ограничения до 9 ноября

ОРЕНБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области продлили действующие антиковидные ограничения до 9 ноября включительно. Также в опубликованном указе губернатора уточняется, как будут работать организации в период нерабочих дней.

"По 9 ноября продлеваются действующие до этого в регионе ограничения: запрет на работу ночных клубов, кальянных, игровых и развлекательных комнат и фудкортов в торговых центрах. По 9 ноября точки общепита могут работать не ранее чем с 06:00 и не позднее чем до 00:00, за исключением доставки и столовых на предприятиях", - говорится в документе.

В период нерабочих дней, которые в регионе установлены с 30 октября по 7 ноября, будет приостановлена работа розничных рынков, ярмарок. Приостанавливается работа организаций, оказывающих бытовые услуги, за исключением автомоек, автосервисов. Запрещена работа косметических, косметологических, массажных салонов, парикмахерских, ногтевого сервиса, СПА, соляриев, бань.

По информации правительства Оренбургской области, на 26 октября было зафиксировано 87,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровело 74,9 тыс. человек. В стационарах находятся 3 тыс. человек с диагнозом COVID-19, из них 2,2 тыс. получают кислородную поддержку.