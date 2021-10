Досье Facebook. В чем обвиняют соцсеть — главное из расследования СМИ

"Досье Facebook" — это результат сотрудничества 17 американских СМИ. В рамках подготовки этих статей журналисты редакций изучают тысячи страниц внутренних документов соцсети. Их передала прессе бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген. 5 октября она выступила в Конгрессе США, где рассказала о проблемах, о которых в топ-менеджменте соцсети знают, но предпочитают молчать или преуменьшать масштабы в коммерческих интересах.

Отток молодых пользователей

В последние годы средний возраст пользователя, впервые зарегистрировавшегося в соцсети, вырос с 19–20 до 24–25 лет, по данным Bloomberg. Подростки стали проводить на сайте на 16% меньше времени, чем в прошлом году, "молодые взрослые" — на 5% меньше. Сотрудники Facebook не до конца понимают причины этой тенденции. Это вызывает у них серьезное беспокойство. Внутренние исследования показывают, что дети и подростки не считают Facebook тем местом, где им есть чем заняться. В сознании молодых людей это площадка для людей старше 40 лет, которые хотят поспорить о политике или выложить фото из отпуска.

Facebook предпочитает не афишировать то, что теряет молодую аудиторию. По данным Фрэнсис Хауген, соцсеть "предоставляла инвесторам и рекламодателям ключевые данные в искаженном виде". Кроме того, она обращает внимание на долю "аккаунтов-дубликатов" — это несколько страниц одного пользователя. По ее мнению, это обстоятельство "могло ввести рекламодателей в заблуждение относительно размера аудитории на площадке". Согласно внутренним документам, в 2017 году около 15% новых аккаунтов, созданных подростками, были дубликатами. В январе 2018 года в США вторичные страницы составляли 11% от всех аккаунтов подростков, а это больше миллиона страниц.

Нехватка модераторов в развивающихся странах

По данным Reuters, Facebook прилагает недостаточно усилий для борьбы с проблемами разжигания ненависти и национальной вражды в развивающихся странах и зонах военных конфликтов. В качестве примера приводится Мьянма. Компания признала, что "не смогла остановить распространение риторики ненависти в отношении рохинджа", мусульманского меньшинства в Мьянме. В развивающихся странах Facebook нанимает мало модераторов, знающих местные языки и понимающих культурный контекст. По этой же причине соцсеть допускает серьезные ошибки в странах Ближнего Востока, определяя в черный список нейтральные слова на арабском языке.

Цукерберг знал, что Facebook способствует поляризации общества...

В прошлом году Марк Цукерберг свидетельствовал перед Конгрессом, что в соцсети удаляется 94% хейтспича — ненавистнических высказываний. Внутренние документы показывают, что удаляется не более 5%, сообщает The Washington Рost. Также ранее Цукерберг спорил с тем, что соцсети поляризуют общество, но, как выяснилось, результаты внутренних исследований неоднократно приводили к этому выводу.

...а Like и Share помогают распространению хейтспича...

The New York Times уточняет, что внутри Facebook хорошо известно, что функции Like и Share — основные инструменты платформы — ускоряют распространение хейтспича. Об этом говорится в документе под названием "Побочный ущерб". Там же сказано, что если ситуация не изменится, то это приведет к дальнейшему распространению такого контента.

У политиков и звезд были привилегии

Руководство американской корпорации Facebook вмешивалось в работу соцсети, чтобы дать политикам и звездам привилегии — они могли публиковать все что угодно, даже если это нарушало правила, сообщает Financial Times.

Речь идет как о включении популярных пользователей в белые списки, так и о прямом вмешательстве топ-менеджеров и главы компании Марка Цукерберга в модерацию. Руководители компании в ряде случаев принимали окончательные решения о том, нарушает тот или иной спорный пост популярного пользователя правила. Или добивались отмены ранее принятых решений об удалении проблемных сообщений.

Реакция Цукерберга

На своей странице Марк Цукерберг заявил, что предпринимаются скоординированные попытки оклеветать соцсеть. "Добросовестная критика помогает нам стать лучше. Но, на мой взгляд, то, что мы видим сейчас, — это скоординированные усилия по выборочному использованию утекших документов с целью представить искаженную картину о нашей компании", — написал он. По его словам, инструменты борьбы с вредоносным контентом Facebook — лучшие в индустрии. В 2021 году соцсеть инвестировала более $5 млрд в обеспечение безопасности пользователей. "Когда мы принимаем решения, нам необходимо балансировать между понятиями социальной справедливости или внедрением шифрования для конфиденциальности и оказанием помощи органам правопорядка <...> Речь идет в первую очередь не о деньгах, а о соблюдении баланса между сложными социальными ценностями. Я неоднократно просил о регулировании, чтобы внести ясность, потому что я не думаю, что компании должны принимать столько подобных решений самостоятельно", — добавляет Цукерберг.

Анастасия Акулова