Эксперт считает, что алгоритмы Facebook должны стать более прозрачными

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Алгоритмы подбора рекомендуемого пользователям Facebook контента требуют корректировки для исключения попыток манипуляций со стороны соцсети или третьих лиц. Такое мнение ТАСС во вторник высказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

"Вопрос благонадежности Facebook поднимается достаточно давно. <...> Вменяемое в вину Facebook нарушение можно описать, как отсутствие понятного внешнего контроля за самой социальной сетью, ее алгоритмами и возможностью манипулирования общественным мнением. Разумеется, алгоритмы Facebook, как и других социальных сетей, должны быть пересмотрены. Должны быть выработаны и внедрены прозрачные и четкие механизмы автоматического блокирования противоправного контента, формирования ленты новостей, а также исключения возможности манипулирования повесткой дня со стороны соцсети или третьих лиц. То есть [нужно] внедрение схожих для СМИ правил игры", - сказал ТАСС Кувиков.

Ранее в понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Associated Press, в составлении The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов компании, которые оказались в распоряжении ее бывшей сотрудницы Фрэнсис Хауген. Исходя из полученных сведений, они выступили с утверждением, что руководство Facebook в собственных интересах пренебрегало принципами свободы слова и равноправия, а также предвзято относилось к некоторым группам пользователей, руководствуясь их языковой или территориальной принадлежностью или политическим статусом.

"Я полагаю, что большая часть сведений, содержащихся в The Facebook Papers, могут быть реальными. Однако стоит отметить, что Facebook, несмотря на огромное число своих пользователей, не является еще так называемым суперсервисом. Он не внедрял службу такси, доставку еды, платежный сервис и другие допвозможности для пользователей. Иными словами, Facebook мог бы собирать гораздо больше пользовательских данных", - также отметил эксперт.