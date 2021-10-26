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Пробки в Москве достигли 9 баллов во вторник вечером

Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы во вторник вечером достигла 9 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:35 мск, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Мясницкая, Бутырская, проспекте Мира, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке и северо-западе МКАД.

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