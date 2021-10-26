Свыше 600 человек находятся в реанимации с коронавирусом в больницах Удмуртии

ТАС, 26 октября. Более 600 человек, зараженных коронавирусом, находятся в отделениях реанимации в тяжелом состоянии в больницах Удмуртии. Также среди зараженных беременные и один ребенок, рассказал глава республики Александр Бречалов во время прямого эфира.

"Пока мы спорим, вакцинироваться или нет, наши врачи борются за жизнь 602 человек, зараженных ковидом. Это люди, которые сейчас в реанимациях в тяжелом состоянии. Из них две беременных женщины на поздних сроках и один ребенок. 142 человека подключены к ИВЛ", - рассказал Бречалов.

При этом свыше 250 врачей и свыше 500 человек среднего медперсонала находятся на больничном. "В поликлиниках и больницах не хватает 618 врачей и 728 средних медицинских работников", - отметил глава региона.

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом также бы закрыты Котегуртский детский сад в Дебесском районе и 395 классов в школах и техникумах. По ОРВИ закрыты два детских сада в Сюмсинском и Красногорском районах и 99 классов в школах и техникумах.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.