ВОЗ заявила, что пандемия наглядно высветила неравенство в мире в доступе к вакцинам

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала отсутствие равенства в мире как между странами, так и внутри государств. Это проявилось, в частности, в неравном доступе к вакцинам от COVID-19, заявил он, выступая во вторник на брифинге Совета ВОЗ по экономическим аспектам концепции "Здоровье для всех". Текст выступления распространила в Женеве пресс-служба организации.

"Пандемия COVID-19 ярко высветила неравенство как внутри стран, так и между ними, - отметил глава организации. - Это включает в себя широкие диспропорции в распределении вакцин". Лишь четверть из 6,7 млрд доз вакцин, которые к настоящему моменту использованы в мире, приходится на страны с доходами ниже среднего уровня, хотя в них проживает более половины населения планеты, напомнил Гебрейесус.

Как подчеркнул гендиректор ВОЗ, решение проблемы "структурного неравенства" выходит за рамки задач министерств здравоохранения. Этой проблемой должны заниматься и другие ведомства, включая министерства финансов, торговли, труда, окружающей среды и инфраструктуры, а также международные финансовые институты и частный сектор. "Нам нужен новый нарратив. Мы больше не можем рассматривать здравоохранение как издержку, а должны видеть в нем инвестицию в создание производительной, устойчивой и инклюзивной экономики", - сказал Гебрейесус.

По данным ВОЗ на 26 октября, в мире зарегистрировано 243 857 028 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 953 246 человек. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (45 107 253), Индии (34 202 202) и Бразилии (21 729 763). По числу летальных исходов первую строчку занимают США (730 306), далее следуют Бразилия (605 644) и Индия (455 068).