Эксперты регулятора США рекомендовали разрешить вакцинацию детей от 5 до 11 лет

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США выступил во вторник за одобрение применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech, для вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет. Трансляция заседания совета велась на его сайте.

В поддержку высказались 17 членов комиссии, один воздержался. В ближайшее время рекомендация экспертов будет рассмотрена должностными лицами FDA, которые примут окончательное решение по заявке. Затем рассмотрение вопроса перейдет к Центрам по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) для последующего предоставления рекомендаций.

Ранее вакцина Pfizer и BioNTech получила аналогичную сертификацию для вакцинирования детей в возрасте от 12 до 15 лет и была одобрена к применению для лиц в возрасте от 16 лет.