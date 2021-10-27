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Небольшой дождь и до восьми градусов тепла прогнозируют в Москве 27 октября

По прогнозам, в ночь на 28 октября в столице похолодает до плюс четырех градусов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем ожидается 27 октября в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от шести до восьми градусов тепла, в ночь на 28 октября похолодает до плюс четырех градусов.

В Подмосковье термометры покажут четыре-девять градусов тепла, ночью температура опустится до плюс одного градуса.

"Небольшой дождь, по области местами умеренный", - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра не превысит в среду 11 м/ с. Атмосферное давление в регионе составит 746 мм рт. ст.

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