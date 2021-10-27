Ростуризм призвал соблюдать меры по профилактике коронавируса в поездках

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала россиян соблюдать меры по профилактике коронавируса в поездках. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду.

"Сегодня, в текущей ситуации, наша ключевая задача - обеспечить безопасность людей. И с учетом предстоящих нерабочих дней мы настоятельно рекомендуем и просим туристов соблюдать во время поездок все меры предосторожности: обязательно носить маски в общественных местах, соблюдать дистанцию, избегать большого скопления людей", - сказала Догузова.

При планировании поездок по России или за рубеж глава ведомства рекомендовала учитывать текущую ситуацию с коронавирусом и действующие ограничения. Она напомнила, что многие регионы вводят новые требования для заселения в гостиницы, посещения кафе и других объектов индустрии туризма. Всю актуальную информацию об этом можно найти на сайте стопкоронавирус.рф и национальном туристическом портале Russia.Travel.

"Отдельно напоминаю туристам, которые планируют поездки за рубеж, своевременно делать ПЦР-тесты и обязательно приобретать страховки, которые покрывают лечение и госпитализацию в случае заражения коронавирусом, а также позволяют отменять поездки в случае болезни без потерь", - подчеркнула Догузова.

Она также напомнила отельерам о необходимости строго соблюдать все установленные Роспотребнадзором правила безопасности и внимательно следить за соблюдением мер предосторожности сотрудниками и гостями. Кроме того, Ростуризм просит туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать туристов о ситуации с коронавирусом в местах, куда планируется поездка, и оформлять страховку при выезде за рубеж.

Глава ведомства напомнила, что в связи с новыми ограничениями в регионах правительство обновило меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в пострадавших отраслях, в том числе в туризме. Предоставление безвозмездных грантов на зарплаты и льготных кредитов начнется с 1 ноября. Ими смогут воспользоваться около 300 тысяч предпринимателей.