Иркутский вуз отправит 30 студентов на Северный Кавказ для знакомства с его регионами

ИРКУТСК, 27 октября. /ТАСС/. Группа из 30 студентов Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в ноябре посетит Северную Осетию и Чечню по проекту "Путь на Кавказ", который вуз запустил для знакомства молодежи с регионами Северо-Кавказского федерального округа. Об этом в среду сообщила пресс-служба университета.

"Участниками проекта "Путь на Кавказ" стали 30 студентов ИРНИТУ. В программу молодежного мероприятия 1-6 ноября войдут ознакомительно-образовательные встречи студентов Иркутска, Республики Северная Осетия - Алания и Республики Чечня. Цель поездки - расширение горизонтов для лучших активистов студенческих клубов", - говорится в сообщении.

В управлении молодежной политики вуза ТАСС уточнили, что проект "Путь на Кавказ" рассчитан на шесть дней. На его реализацию вуз выиграл грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. С учетом софинансирования общая сумма реализации проекта составила 5,5 млн рублей.

В программу поездки входят экскурсии, знакомство с традициями и обычаями народов Северного Кавказа, встречи со студентами Владикавказа, совместные молодежные социальные акции.

Идея проекта "Путь на Кавказ" появилась после Всероссийского гражданско-патриотического форума "Россия - наш дом", который прошел в Иркутске в сентябре 2021 года. На форуме студенты подняли вопрос, связанный с Северо-Кавказским федеральным округом. Они отметили, что в его регионах вкладывается много средств в развитие городской среды, но в информационном поле Северный Кавказ фигурирует только с негативными новостями. А из 150 участников форума никто не был в городах Северо - Кавказского федерального округа, и не имел возможности получить о них объективное представление.