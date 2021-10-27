Работу торговых центров ограничат в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Работа крупных торговых центров в Ленинградской области на период с 30 октября по 7 ноября будет ограничена так же, как и в Санкт-Петербурге, соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

"С 30 октября по 7 ноября торговые центры площадью 36 тысяч квадратных метров и более закрыты. В них могут работать только аптеки и продовольственные магазины. Фудкорты - только навынос", - сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Кафе и рестораны в Ленинградской области 30 октября смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников QR-кода или ПЦР-теста. Это требование не будет распространяется на общепит, который оформил "ковид-паспорт", - отмечается в сообщении.

В музеи и театры посетители и организованные группы (кроме детских) смогут пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. QR-код или ПЦР с 30 октября потребуется для похода в кинотеатр, цирк шапито, фитнес-клуб, стоматологию, бассейн и баню.

Дискотеки, ночные клубы и концерты с 30 октября по 7 ноября запрещены, с 8 ноября доступ на них будет по QR-кодам.

Отели в Ленинградской области с 30 октября смогут принимать постояльцев только с "антиковидными" документами (QR-коды, ПЦР-тест или экспресс-тест при заселении), уточнили в пресс-службе.