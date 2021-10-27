В Ростовской области закроют непродовольственные магазины с 28 октября по 7 ноября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Ростовской области поручили приостановить работу непродовольственных магазинов в регионе на период с 28 октября по 7 ноября в рамках новых антиковидных ограничений. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области приостанавливается работа непродовольственных магазинов", - говорится в сообщении. Отмечается, что исключение составят те магазины, где торгуют товарами первой необходимости, а также аптеки и организации, представляющие услуги связи.

В этот же период предприятия общепита не смогут принимать посетителей в промежутке с 21:00 до 06:00, при этом у них сохраняется возможность работы навынос. Кроме того, будет полностью приостановлена работа спа, массажных салонов и бань. "Запрещена работа <...> спа, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, плавательных бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что этот запрет не коснется театров и музеев. Также в период нерабочих дней не будут работать дневные школьные оздоровительные лагеря.

Власти региона также снизили возрастной порог по самоизоляции пожилых людей с 65 лет до 60 лет. При этом работодатели, согласно решению властей, будут обязаны предоставить два выходных с сохранением зарплаты сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Помимо этого, в области прекратят проведение развлекательных мероприятий, будет ограничено количество посетителей спортивных мероприятий.

"Вдвое - до 500 человек - сокращено максимально допустимое число зрителей, с участием которых могут проводиться спортивные мероприятия профессиональных игровых команд. При этом сохранены ограничения по заполняемости залов (до 50%) и наличию у зрителей одного из медицинских документов", - уточнили в правительстве, добавив, что теперь для посещения библиотек, торговых центров и концертных организаций взрослым людям потребуется предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Ростовская область занимает шестое место в России по числу зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции. В регионе зафиксирован 152 981 случай ковида, 129 010 пациентов выздоровели, 7 583 умерли. В регионе продолжает действовать ряд ограничений, введена обязательная вакцинация среди некоторых категорий населения, перечень которых был расширен в октябре на фоне ухудшения обстановки с коронавирусом.