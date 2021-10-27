Аксенов попросил Минтранс не вводить дополнительных рейсов в Крым в нерабочие дни

ТАСС, 27 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов обратился в Минтранс РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в республику в период нерабочих дней. Об этом он сообщил журналистам после заседания совета министров Крыма.

"На прошлой неделе направил обращение в Министерство транспорта РФ в части того, чтобы не вводили дополнительные рейсы, и оперативный штаб на федеральном уровне знает, что решение не только по Крыму, но и в общем рекомендовал дополнительные рейсы по регионам РФ для туристов не вводить", - сказал он.

Он добавил, что вводить блокпосты и локдаун в Крыму не планируют, но отметил, что "система здравоохранения Крыма имеет свой предел", и призвал жителей и гостей республики неукоснительно соблюдать все меры безопасности, которые указаны в распоряжении.