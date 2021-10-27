Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума за два месяца

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве в среду опустился до 0,84 - минимума с 27 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

В России в целом показатель снизился до 1,01 - минимального значения с 23 сентября. При этом он по-прежнему превышает единицу в восьми из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся: ниже этого уровня он, помимо Москвы, в Санкт-Петербурге (0,89).

В Ростовской области индикатор составил 1,03, в Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях - 1,04, в Свердловской области - 1,06, в Красноярском крае - 1,09. В Подмосковье коэффициент увеличился до 1,16, а в Самарской области - до 1,27, что для региона стало максимумом с начала августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.