Экологическая акция по приему "полезных" отходов стартует в Москве с 29 октября

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Экоакция по приему макулатуры, металла, стекла, пластика, тетра-пака, а также ненужной одежды, пришедшей в негодность электроники пройдет в Москве с 29 октября. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В этом году акция по приему "полезных" отходов пройдет с 29 октября по 25 ноября под лозунгом "Раз-два-три: раздели-удвой-потреби". Проект охватит почти всю территорию столицы. Горожане на специализированных мобильных пунктах приема, помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетра-пака, смогут сдать еще ненужную одежду, пришедшую в негодность электронику, отработанные батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Принятое вторсырье в дальнейшем отправится на перерабатывающие предприятия, а одежда будет передана на благотворительность", - говорится в сообщении.

Маршруты передвижения мобильных пунктов разработаны с учетом максимального охвата всех точек районного притяжения каждого округа. В ходе акции участникам подробно расскажут о том, зачем необходимо сортировать бытовые отходы, объяснят отличия между перерабатываемыми и неперерабатываемыми отходами, правила подготовки вторичного сырья к сдаче и ответят на возникающие вопросы. Также на мобильных пунктах можно будет получить брошюру с правилами раздельного сбора отходов в Москве.

"Принимаемые в рамках акции "полезные" отходы можно будет обменять на подарки: многоразовые эко-сумки для минимизации использования пластиковых пакетов, термокружки, которые можно использовать вместо одноразовых картонных и пластиковых стаканчиков, промо-коды для скачивания электронных книг в целях уменьшения использования бумажных носителей. Расписание работы мобильных пунктов и правила подготовки "полезных" отходов к сдаче можно найти на портале акции http://раздельно.москва", - уточнила пресс-служба.

С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. В столичных дворах и около объектов соцсферы оборудовали более 22 тыс. контейнерных площадок, где установили 60 тыс. брендированных контейнеров. На все контейнеры нанесены поясняющие пиктограммы оранжевого цвета. Сбор и вывоз отходов осуществляется разными мусоровозами с соответствующей цветовой индикацией - синие для вторсырья и серые для смешанных отходов.