ВЦИОМ: более половины россиян назвали средним материальное положение своей семьи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Почти 60% россиян характеризуют семейное материальное положение как среднее, за последний год этот показатель практически не менялся. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду.

"Более половины наших сограждан (59%) оценивают материальное положение своей семьи как среднее, каждый четвертый (25%) - как плохое, и только 15% считают его хорошим", - говорится в сообщении ВЦИОМ. За последний год эти показатели не менялись больше, чем на 3 п.п.

Индекс оценки россиянами экономического положения в стране опустился за последний год на 8 п.п. и составил 19 п.п. Самое высокое значение за последние 12 месяцев индекс принимал в январе (30 п.п.), а самое низкое - в июне 2021 года (11 п.п.). Каждый десятый респондент (10%) оценивает экономическое положение страны как хорошее, 39% считают его плохим, а 48% - средним.

"За последний год россияне материальное положение своей семьи устойчиво оценивали выше, чем экономическое положение в стране", - говорится в результатах опроса.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился ежемесячно с октября 2020 года по октябрь 2021 года. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.