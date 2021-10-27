Почти 80 инициатив проекта "Команда 800" реализовали к юбилею Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 октября. /ТАСС/. Жители Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею города предложили по программе "Команда 800" более 1 тыс. инициатив, в том числе из сфер туризма и просвещения. Почти 80 из них уже реализованы или находятся в стадии реализации, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Центра 800".

"Всего с 2019 года жители предложили 1 078 инициатив, на сайт "Нижний 800" было отобрано и размещено 726 инициатив, включая 426 проектов и 300 идей. Совместными усилиями экспертных комиссий и рабочей группой во главе с заместителем председателя правительства Нижегородской области, министром культуры Олегом Берковичем были поддержаны 76 проектов и инициатив, которые на данный момент уже реализованы или находятся на стадии реализации", - рассказали в пресс-службе.

В частности, речь идет о проектах по таким направлениям, как просвещение, городская среда, медиапроекты и кино, туризм, событийная программа и цифровые технологии. Среди уже воплощенных проектов - фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест". просветительский анимационный проект "Пластилиновый Нижний", при поддержке "Команды 800" создали первое экспериментальное высокотехнологичное выставочное мультимедиа-арт-пространство "Цех".

Участники проекта "Том Сойер фест", к примеру, отремонтировали усадебный комплекс конца XIX века нижегородского архитектора Владимира Лемке. Здесь в одном из домов в начале XX века жил Максим Горький, в другом - жил писатель Владимир Короленко. На территории комплекса часто бывали оперный певец Федор Шаляпин, а также Антон Чехов, Владимир Немирович-Данченко, Леонид Андреев и другие известные писатели.

В анимационном проекте "Пластилиновый Нижний" приняли участие более 500 горожан, самому маленькому из которых было 4 года, самому старшему - 70 лет. Анимационный цикл был представлен тремя короткометражными работами. Каждый из мультфильмов основан на определенной исторической легенде.

Также при поддержке на территории Нижегородского кремля появился постамент с изображением исторического центра города "Нижний в бронзе" и был выпущен атлас, посвященный истории города.

О проекте и юбилее

"Команда 800" - это проект, вовлекающий жителей Нижнего Новгорода в подготовку к празднованию 800-летия города. Каждый горожанин мог внести свое предложение по развитию города и получить грант на его воплощение. Нижегородцам предлагалось опубликовать на портале инициативы (идеи или проекты), для оценки которых сформировали общественно-экспертный совет "Эксперты 800".

Нижний Новгород в 2021 году отмечает 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий, в том числе федерального уровня. Больше половины из них - события из сферы культуры.