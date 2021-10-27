{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В одном из микрорайонов Тюмени зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

В микрорайоне Войновка содержание сероводорода и диоксида серы в 1,4 раза превысило норму

ТЮМЕНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Превышение нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в 1,4 раза выявлено в микрорайоне Войновка в Тюмени. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном в среду управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

"Отбор проб воздуха проведен в Восточном административном округе города Тюмени, в микрорайоне Войновка. По результатам исследований превышений предельно-допустимых концентраций по содержанию оксида углерода, сажи, фенола не выявлено. Обнаружено превышение гигиенических нормативов по содержанию сероводорода и диоксида серы в пределах 1,4 ПДК", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении Роспотребнадзора, жители микрорайона жаловались на задымление, поэтому специалисты взяли пробы воздуха для анализа. Превышение гигиенических нормативов связано с тлением торфяников и утилизацией изъятого поголовья птиц на птицефабрике под Тюменью, где была зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа.

Теги
РоссияТюменская область
Почти все студенты, победившие в "Лидерах России", пришли из проекта "Я - профессионал"
Регистрация участников пятого сезона олимпиады "Я - профессионал" началась 27 октября и закончится 7 декабря
Читать полностью