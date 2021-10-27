Трутнев поручил до конца недели принять меры по решению проблемы перегрузки портов ДФО

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил представителям Минтранса и Минвостокразвития до конца недели выехать на Дальний Восток и принять меры по определению приоритетности обработки грузов, которые задерживаются в портах округа.

"Я дал поручения до конца недели представителям Минтранса, полпредству, [представителям] министерства по развитию Дальнего Востока выехать на место, разобраться и принять меры по приоритетности грузов, которые прежде всего нужны регионам", - сказал он журналистам.