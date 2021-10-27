Суд вернул жалобу защиты на признание "Мужского государства" экстремистской организацией

ТАСС, 27 октября. Суд вернул апелляционную жалобу адвоката на решение Нижегородского областного суда о признании "Мужского государства" экстремистской организацией и запрете ее деятельности в РФ. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Апелляционная жалоба возвращена, поскольку подана неуполномоченным лицом. Не представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями на обжалование судебного решения", - рассказала собеседница агентства.

Ранее сторона защиты основателя движения "Мужское государство" Владислава Позднякова заявила, что намерена обжаловать решение суда и подала апелляцию.

18 октября Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Представитель прокуратуры сообщал в суде, что деятельность организации "Мужское государство" декларирует идеи патриархата и национализма. Представитель надзорного ведомства отметил, что основатель движения Владислав Поздняков находится за пределами РФ.

По данным СМИ, Поздняков заявлял ранее об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламе компании, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.