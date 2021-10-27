Матвиенко отметила недостаток цветов на третьем Евразийском женском форуме

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокий уровень организации третьего Евразийского женского форума, однако призвала в будущем не экономить на цветочном оформлении, а также обратить внимание на питание.

"Единственное замечание на будущее - сразу учтите, <...> было мало цветов, мало цветочного оформления. На женском форуме так не годится, должно было все купаться в цветах. Конечно, надо было больше цветочного оформления. На этом не экономьте, не жадничайте. Надо, мы бы еще нашли средства", - сказала спикер Совфеда на совместном заседании организационного комитета третьего Евразийского женского форума и Совета Евразийского женского форума.

Она назвала несостоятельными попытки объяснить недостаточное количество цветов на форуме ситуацией с коронавирусом. "Причем здесь цветы и ковид? Когда прокололись или не хотят, начинают ссылаться на ковид. Ковид ковидом, а жизнь у нас другая. Вот это не могу замечание не высказать", - сказала Матвиенко.

Также она попросила обратить внимание на питание, поскольку на форуме, по ее словам, за большие деньги продавались блюда с маленьким количеством еды. "Конечно, хотелось бы, чтобы получше было питание <...> Обратите в будущем на это внимание", - добавила председатель верхней палаты парламента.

В целом форум, по ее словам, прошел на высоком организационном уровне. "90 интересных содержательных мероприятий. Можно сказать, что перед многомиллионной аудиторией выступили почти 600 спикеров. Многомиллионной я имею в виду потому, что наши заседания шли в режиме онлайн в интернете. Шумнули как следует", - подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, форум имел огромное международное значение, но не менее важным он был и для внутренней повестки. "Женщины России почувствовали к себе внимание, они почувствовали себя востребованными, они почувствовали поддержку, которая оказывается и женскому предпринимательству, и многим проектам. Много не надо - внимание, поддержка, и женщины пошли в рост во всех сферах", - сказала она.

О форуме

Третий Евразийский женский форум проходил в Санкт-Петербурге с 13 по 15 октября. Ранее Матвиенко сообщила, что он собрал более 2,5 тыс. участников из 111 стран мира. На полях форума прошли более 90 различных мероприятий, порядка 3 млн человек подключались на разных этапах работы к его мероприятиям через интернет.