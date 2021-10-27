Кузнецова предложила обсудить в думских комитетах идеи молодежи по поддержке семей

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила обсудить в профильных думских комитетах и в партийной комиссии единороссов инициативы представителей молодежного парламента при Думе по поддержке молодых семей. Об этом в среду сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме по итогам встречи Кузнецовой с представителями молодежного парламента.

"Анна Кузнецова и представители молодежного парламента обсудили различные варианты создания для молодых мам возможности повысить квалификацию в период отпуска по уходу за ребенком за счет действующих государственных программ. По мнению вице-спикера Думы, к проработке инициатив необходимо привлечь профильные комитеты. Эти и другие предложения Анна Кузнецова предложила обсудить на площадке комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В ходе встречи участники обсудили вопросы совершенствования мер поддержки семей с детьми, особенно молодых и студенческих семей. Как отметила Кузнецова, действующая федеральная программа "Молодая семья" сегодня доступна не всем. "Практика показывает, что по ряду причин воспользоваться ей могут немногие семьи. Важно изучить все программы поддержки молодых семей в регионах, чтобы определить наиболее эффективные меры поддержки в жилищной сфере", - сказала она.

Кузнецова также поддержала идею председателя молодежного парламента при Госдуме Марии Воропаевой об участии молодежи в сборе предложений по совершенствованию мер жилищной поддержки молодых семей. "При решении вопросов поддержки молодых семей важно учитывать молодежные инициативы. Необходимо привлекать к их обсуждению и общественные организации, которые работают в этом направлении, объединять наши усилия для того, чтобы найти наиболее эффективные решения и с их учетом разработать законодательные инициативы", - отметила Кузнецова.