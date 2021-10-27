Крым получит 164,4 млн рублей помощи здравоохранению из резервного фонда правительства РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило Крыму из резервного фонда 164,4 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи для борьбы с распространением коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил распоряжение, согласно которому регионам направят еще свыше 56 млрд рублей на поддержку систем здравоохранения. Такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с пандемией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения, отметили в кабмине. Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

"Согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым получит более 164,4 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Дополнительное финансирование позволит продолжить бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь", - написал Аксенов.

В июне - июле на эти цели в России уже было выделено 110 млрд рублей.