Эксперт: нужный уровень коллективного иммунитета к ковиду зависит от коэффициента передачи

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уровень необходимого для завершения пандемии коллективного иммунитета к коронавирусу прямо пропорционален коэффициенту распространения инфекции - чем больше людей может заразить один заболевший, тем выше должен быть иммунитет в обществе. Об этом сообщил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Вообще, коллективный иммунитет и его сила определяются прежде всего способностями вируса передаваться от человека к человеку в популяции. Если коэффициент передачи, условно говоря, два, то есть человек в среднем заражает двух людей, то это одно значение, если десять, то другое. Чем выше коэффициент передачи, тем выше должен быть процент иммунных в популяции для того, чтобы не позволить вирусу эффективно распространяться в популяции", - сказал специалист в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

У дельта-штамма коэффициент распространения существенно выше, чем у предыдущих, напомнил Гущин. "Поэтому коллективный иммунитет, к которому мы должны стремиться, - это 80-85% и выше. Тогда мы сможем говорить о том, что мы приобретем тот самый феномен коллективного иммунитета", - сказал он.

По словам эксперта, нет разницы, каким путем сформирован коллективный иммунитет, - болезнью или вакцинацией. "И то, и другое позволяет блокировать эффективно заражение, то есть снижать накопление вируса на слизистых, и как следствие, снижает эффект передачи от человека к человеку. Есть данные, которые показывают, что естественная инфекция дает несколько более стойкую защиту <...>, но это не по всем показателям так и, во-вторых, сопряжено с большим риском непосредственно для человека", - заключил Гущин.