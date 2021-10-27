Москалькова отметила правозащитный опыт нового детского омбудсмена

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечает опыт в правозащитной деятельности нового детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

"Человек опытный в правозащитной деятельности: прошла путь от волонтера-соцработника, помогающего детям-отказникам в больницах Пензы до сенатора, работающего в тесной взаимосвязи с институтом уполномоченного по правам ребенка. Марией Алексеевной реализовано немало социально значимых инициатив по защите прав несовершеннолетних: благотворительность и помощь наиболее нуждающимся детям, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим", - написала Москалькова в четверг в своем Instagram.

Она убеждена, что опыт Львовой-Беловой "в сфере правозащиты будет полезен для развития института уполномоченного по правам ребенка".

"Уверена, сработаемся", - заключила Москалькова.

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.