В Карелии будут заселять в гостиницы и отели только по QR-коду или ПЦР-тестам

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 октября. /ТАСС/. Систему QR-кодов распространили на все места размещения туристов при заселении, вне зависимости от наличия у организации паспорта коллективного иммунитета. Об этом в среду сообщил вице-премьер правительства региона по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

Система QR-кодов начала работать в Карелии для посещения общественных мест и массовых мероприятий с 15 октября. Власти региона разъясняли, что гостиницы смогут не спрашивать QR-код при заселении, если у организации есть паспорт коллективного иммунитета, то есть рабочий коллектив привит не менее чем на 80%.

"В период нерабочих дней нами введено еще одно требование. Оно, прежде всего, касается средств коллективного размещения, гостиниц. С 30 октября при приеме туристов, приезжающих на территорию региона гостей с них также в обязательном порядке будут требовать либо QR-код, либо ПЦР-тест. Эти требования на сегодняшний день будут сохранятся", - сказал он во время прямого эфира на официальной странице правительства Карелии во "ВКонтакте".

Власти республики также пересмотрели свое решение, касающееся работы предприятий общепита в ночное время. Если раньше кафе и рестораны с достаточной долей вакцинированных сотрудников (80%) могли быть открыты в период после 01:00 ночи и до 06:00 утра, то теперь запрет на работу ночью касается всех объектов питания. При этом Родионов подчеркнул, что как только эпидемическая ситуация позволит снять ограничения, связанные с системой QR-кодов, а также другие запреты, это будет сделано, но только в отношении вакцинированных трудовых коллективов.

"Скорее всего, эти меры будут отменены после прохождения этого сложного периода. Но отменять их будем только в отношении тех компаний, которые своевременно получили паспорта коллективного иммунитета. Тем организациям, которые за уже достаточно большой период прошли этот путь и паспорта не получили, этих послаблений не будет", - сказал зампредседателя правительства республики, добавив, что на сегодняшний день в Карелии паспорта коллективного иммунитета получили более 300 организаций.

По данным Минздрава Карелии, в республике с начала пандемии выявили 73 640 случаев заражения новой инфекцией (плюс 283 человека за сутки). Из них не были привиты от COVID-19 - 280. Вылечился за все время 69 331 пациент, умерли - 964. Доля свободных коек составляет 15,8%.