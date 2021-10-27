Директор ВШГУ РАНХиГС: Львовой-Беловой помогут знания, полученные в "школе губернаторов"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Участие в конкурсе "Лидеры России" и обучение по программе кадрового резерва дали новому детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой знания и навыки, которые помогут ей на новом посту. Такое мнение высказал в среду ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Он напомнил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в стране "выстраивается целая система по развитию талантов, которая начинается с проектов и олимпиад для школьников, студентов и добровольцев, продолжается конкурсами для специалистов и управленцев, которые реализуются президентской платформой "Россия - страна возможностей" и программой кадрового резерва ВШГУ РАНХиГС".

"Львова-Белова воспользовалась различными возможностями, которые действуют в нашей стране: она прошла путь от волонтера-соцработника, помогавшего детям-отказникам, руководителя некоммерческой организации, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Пензенской области, члена Общественной палаты РФ до управленца федерального уровня. Мария приняла участие и показала высокие результаты в конкурсе "Лидеры России-2020", войдя в число 106 победителей, и была назначена сенатором Совета Федерации, а также получила возможность пройти обучение на четвертом потоке программы кадрового резерва, которую в СМИ называют "школой губернаторов", - обратил внимание Комиссаров. По его мнению, благодаря участию в конкурсе "Лидеры России" и обучению по программе кадрового резерва, новый омбудсмен "получила новые знания, навыки и контакты", что "поможет ей на новой ответственной должности".

Кроме того, полагает Комиссаров, назначение Львовой-Беловой уполномоченным по правам ребенка в России важно для всех детей и родителей, ведь вместе с супругом они воспитывают 17 детей, "Мария имеет большой опыт социальной, волонтерской работы, а также опыт работы на государственной службе".

"Считаю, что Мария - пример сильного лидера, которая может справиться с этой важной задачей государственного уровня", - заключил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.