В Кировской области ввели запрет на ночную работу общепита и развлекательных заведений

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области из-за ситуации с коронавирусом запретили в регионе с 30 октября работу предприятий общепита и развлекательных заведений в ночное время, сообщается на сайте регионального правительства.

"В Кировской области водится запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Запрет касается работы баров, ресторанов, клубов, районных домов культуры, кинотеатров, парков развлечений, цирка, детских игровых зон, концертных мероприятий. Он вступает в силу с 30 октября", - говорится в сообщении.

Данное ограничение не затрагивает доставку или работу навынос, а также столовые, которые расположены на территории предприятий. Помимо этого, запрет не распространяется на работу общепита в зданиях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, придорожных кафе.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 62 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 57 тыс. человек выздоровели, 588 умерли. Иммунитет против ковида сформирован у более чем 38% жителей области.

В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия, введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. С 25 октября в области ввели систему QR-кодов, которые будут действовать при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, торговых центров, объектов общественного питания, развлекательной сферы. Также с 25 октября по 7 ноября рекомендовано вывести на удаленный режим работы невакцинированных сотрудников старше 60 лет. С 30 октября по 7 ноября в Кировской области будут введены нерабочие дни.