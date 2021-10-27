Кузнецова сообщила, что готова оказывать помощь и содействие Львовой-Беловой

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия") сообщила, что готова оказывать помощь и содействие новому уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марие Львовой-Беловой. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в среду.

"Мария Львова-Белова - многодетная мама, она моя землячка, мы знакомы давно, еще в Пензе мы вместе начинали благотворительную деятельность. Надеюсь, что на новом посту она продолжит все те начинания, которые были наработаны с коллегами - уполномоченными по правам ребенка в регионах, экспертами, общественными организациями, и приумножит успехи! Со своей стороны всегда готова оказать помощь и содействие", - сказала она.

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.