Дети и подростки Камчатки с 30 октября смогут посещать торговые центры только с родителями

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Ограничения из-за коронавируса на Камчатке коснулись посещения детьми и подростками торговых центров полуострова - с 30 октября они смогут посещать ТЦ только с родителями, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, запрещено находиться в общественных местах закрытого типа, в том числе в торгово-развлекательных и торговых центрах, без сопровождения родителей или законных представителей. Исключения составляют образовательные и физкультурно-спортивные организации, а также организации отдыха детей и их оздоровления" - уточнили в правительстве.

Новые антиковидные меры начнут действовать на всей территории Камчатки с 30 октября. Среди прочих - запрет на посещение кафе и ресторанов без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, отстранение от работы непривитых вахтовиков, проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 100 человек.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрированы 20,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. 16 тыс. человек выздоровели, 428 инфицированных умерли. Вакцинировано от ковида более 85 тыс. человек.