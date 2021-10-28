В Приморье до конца года реконструируют один из старейших парков

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября. /ТАСС/. Реконструкцию одного из старейших в Приморье - Покровского парка - завершат до конца года, придав ему исторический вид. На территории установят лавочки, фонари и урны, выполненные по образцам тех, что стояли в парке в 1950-е годы, сообщила ТАСС начальник управления туризма, инвестиций и городской среды Наталья Руденко.

"В Покровском парке до конца года установят малые архитектурные формы - лавочки, урны и столбы уличного освещения, выполненные по образцам тех, которые стояли в парке в 50-е годы XX века. Это поможет сохранить исторически облик одного из старейших парков Приморья. У этой территории, как мы знаем, были разные функции - от дореволюционного погоста до советского парка аттракционов, и при благоустройстве важно уважительно отнестись ко всем периодам. Безусловно, общественное пространство требует благоустройства, и мы работаем над тем, чтобы современные технологии, к примеру камеры видеонаблюдения, были вписаны в общий контекст парка с богатым прошлым", - сказала Руденко, разъяснив, что дизайн был разработан после изучения архивных материалов.

Концепция благоустройства предусматривает сохранение существующего плана размещения дорожек и малых архитектурных форм. Покровский парк оборудуют системой видеонаблюдения, также предусмотрят площадку для выгула собак. До конца года на территории смонтируют новую детскую площадку и обустроят место для игры в шахматы.

Покровский парк расположен в центре Владивостока. С 1870-х годов на этом месте находилось кладбище, на котором были захоронены первый гражданский житель Владивостока Яков Семенов, мореплаватель и исследователь Дальнего Востока Фридольф Гек, участники русско-японской войны. Там же находился храм, который вмещал до тысячи прихожан. В 1930-е годы церковь взорвали, большинство захоронений сравняли с землей и открыли "Парк культуры и отдыха имени Горького" с аттракционами, танцплощадкой, тиром.

В начале 1990-х парк получил статус мемориального, был переименован, вся территория передана Владивостокской епархии. Храм Покрова Пресвятой Богородицы восстановили, однако обустройство общественного пространства не проводилось более десяти лет.

Формирование комфортной для жителей городской среды соответствует задачам национального проекта "Жилье и городская среда". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.