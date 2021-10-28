Небольшой дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве 28 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Облачная погода с дождем ожидается в четверг в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от восьми до 10 градусов тепла, в ночь на пятницу похолодает до плюс одного градуса.

В Подмосковье термометры покажут 6-11 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля градусов.

"Небольшой дождь, по области местами умеренный", - говорится в сообщении.

Скорость западного ветра будет 7-12 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 745 мм ртутного столба.