В Японии начали расследование по делу об обрушении строящегося тоннеля для поездов маглев

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Полиция Японии начала выяснение обстоятельств обрушения строительной площадки в тоннеле для линии поездов на магнитной подушке (маглев) в префектуре Гифу. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабинета министров Ёсихико Исодзаки.

"Насколько нам известно, полиция уже приступила к выяснению обстоятельств произошедшего. Кроме того, министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма поручило железнодорожной компании JR Tokai, которая занималась строительством туннеля, выявить причину обрушения и предпринять меры для недопущения повторения подобного инцидента", - сказал Исодзаки.

По данным телеканала NHK, в результате обрушения, произошедшего 27 октября, один строитель погиб, один пострадал.

Линия маглев между Токио и крупным городом Нагоя протяженностью более 280 км должна быть построена к 2027 году. Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развил там скорость 603 км/ч и был признан самым быстрым поездом в мире. В настоящее время самая протяженная в мире трасса поездов на магнитной подушке действует в Шанхае, ее длина 30,5 км.