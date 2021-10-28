Власти увеличили размер курортного сбора в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания на очередной сессии внесли изменения в закон "О введении платы за пользование курортной инфраструктурой", которые предусматривают увеличение размера курортного сбора до 50 рублей с 1 января 2022 года. Это позволит дополнительно получить 20 млн рублей на развитие инфраструктуры города-курорта Белокурихи, сообщил журналистам в рамках сессии председатель комитета регпарламента по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.

"По нашему курортному городу Белокуриха отмечен рост потребности в заселении. Есть информация, что более чем на 100% заполняемость сейчас и нет свободных мест. Это будет касаться ближайших нерабочих дней и новогодних праздников. Сегодня у санаторно-курортного комплекса Белокурихи есть потребность в том, чтобы наращивать темпы заселения. В прошлом году мы вводили так называемую амнистию и был период, когда сбор фактически не взимался. Сегодня ситуация другая и есть интерес у туристов к активному использованию рекреационных ресурсов. <…> Размер сбора увеличен до 50 рублей", - сказал Васильев.

Размер сбора в настоящее время составляет 30 рублей, он увеличится до 50 рублей с 1 января 2022 года. По словам Васильева, курортный сбор по-прежнему не будет взиматься с жителей Алтайского края и коснется только туристов.

"Эти деньги себя оправдали. Тот фонд, который формируется из доходов от курортного сбора, существенно преображает инфраструктуру города. Они вкладываются в терренкуры, в благоустройство. Порядка 20 млн рублей в 2022 году плюсом наш фонд сможет получить, чтобы обустроить курорт федерального значения - он должен быть привлекателен с внешней стороны. Цифра по сбору туристов не останавливает: этот сбор в общей массе расходов туриста практически не виден", - подчеркнул Васильев.

В свою очередь начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых уточнил в рамках сессии, что всего в 2022 году планируется получить около 40 млн рублей дохода от взимания курортного сбора.

О курортном сборе на Алтае

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В июле 2020 года алтайскими властями было принято решение о приостановлении взимания сбора в связи с экономической и социальной ситуацией, вызванной пандемией. Курортный сбор возобновлен с 1 января 2021 года, однако его размер был снижен на период восстановления отрасли с 50 до 30 рублей за сутки пребывания, не считая дня заезда.

По прогнозам властей, по итогам 2021 года турпоток в Алтайском крае составит от 1 млн 800 тыс. до 2 млн человек.