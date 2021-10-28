На Камчатке после капремонта сдали в эксплуатацию федеральную трассу до аэропорта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Федеральная автомобильная дорога от морского порта Петропавловска-Камчатского к главному аэропорту полуострова сдана в эксплуатацию в четверг после капитального ремонта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Пропускная способность, качество дорожного полотна, комфорт перемещения, скоростные параметры и безопасность новой трассы являются залогом устойчивого развития центра Камчатки. Уверен, что в дальнейшем благодаря вводу этой магистрали мы увидим новые жилые районы, участки под комплексную застройку, рост экономики и увеличение пассажиропотока. Реконструированная дорога соединяет опорные точки входа на полуостров - морской порт и аэропорт", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В рамках реконструкции трасса Морпорт - Аэропорт доведена до четырехполосного движения, установлены более 18 км барьерного ограждения, стационарного электроосвещения, 23 светофора, камеры фотовидеофиксации, оборудованы тротуары и 29 остановочных павильонов. При ремонте применялись современные технологии: верхний слой состоит из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который позволяет сохранить хорошее качество дороги многие годы. Уточняется также, что ремонт трассы завершен с опережением.