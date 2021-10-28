МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Роскачество проверило творог и кефир для детей и констатировало, что все образцы являются безопасными. Заключение приводится в сообщении организации.

Всего проверили творог 10 торговых марок, предназначенный для детей до трех лет и старше, и кефир шести марок - для детей от восьми месяцев. Испытаниям по более чем 160 показателям подверглась продукция таких известных марок, как "Агуша", "ВкусВилл", "Мама Лама", "Растишка", "Тёма", "Фрутоняня" и другие. Детскую кисломолочку закупали как в торговых сетях, так и в онлайн-агрегаторах доставки продуктов питания.

"Абсолютно весь исследованный творог для детей (жирности от 3,9 до 4,2%) 10 марок оказался не только полностью безопасным, но и полезным", - отмечается в сообщении Роскачества (АНО "Российская система качества") .

Исследование по 88 показателям качества и безопасности (из них 42 - антибиотики) подтвердило, что творог для детей до трех лет и старше не содержит никаких антибиотиков и пестицидов, в нем также нет консервантов и синтетических красителей. Кальция в таком твороге оказалось достаточное количество (варьируется от 92,65 мг/100 г до 105,59 мг/100 г). Кроме того, как сообщили в Роскачестве, опасения о наличии в твороге гормонов эстрогеновой группы не подтвердились.

Результаты Роскачества также показали, что весь исследованный кефир для детей 3,2% жирности - полностью безопасный. В нем также не обнаружено антибиотиков, пестицидов и афлатоксинов, которые могут попасть в состав из кормов. В кефире нет сои и фитостеринов, то есть производитель не пытался заменить животный жир растительным. Микробиологические показатели тоже в норме. Кроме того, все 10 производителей использовали качественное сырье и не добавляли в кефир крахмал, каррагинан и воду.

Однако утверждать, что весь исследованный кефир - полезный, нельзя. В Роскачестве сообщили о том, что в образцах двух торговых марок оказалось меньшее количество молочнокислых бактерий, чем того требует техрегламент 033. Ранее Роскачество проверяло кефир и обезжиренный творог, которые не относятся к детской продукции. В кефире обнаружили кишечную палочку, в обезжиренном твороге - превышения норм по количеству дрожжей и выявлен случай фальсификации растительными жирами.