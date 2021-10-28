{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве за девять месяцев выявили 170 тыс. не пристегнутых ремнем безопасности водителей

За этот же период с помощью камер сотрудники выявили 6,2 тыс. нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции за девять месяцев этого года составили около 170 тыс. протоколов на водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"За девять месяцев текущего года с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений сотрудники Госавтоинспекции вынесли 117,8 тыс. постановлений об административных правонарушениях за пренебрежение применения ремней безопасности, 52,2 тыс. таких нарушений пресечено непосредственно инспекторами дорожно-патрульной службы во время патрулирования", - говорится в сообщении.

За этот же период с помощью камер сотрудники выявили 6,2 тыс. нарушений, связанных с использованием мобильных телефонов за рулем, отдельно выделив 463 таких правонарушения, совершенные самими сотрудниками ДПС во время несения службы.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Росздравнадзор начал проверку томского госпиталя после видео с антисанитарией в реанимации
В соцсетях ранее опубликовали видео, на котором показаны кадры якобы из реанимационного отделения МСЧ №2. Автор ролика запечатлел факты ненадлежащего ухода за пациентами учреждения
Читать полностью