Ковидным госпиталям Крыма начали передавать кислород, вырабатываемый для военной авиации

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Черноморский флот (ЧФ) передал первую партию жидкого кислорода, который выработан на установках, обычно использующихся для нужд военной авиации, медицинским учреждениям Крыма и Севастополя, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы ЧФ.

"На Черноморском флоте начали передачу жидкого кислорода медицинским учреждениям Севастополя и Республики Крым, осуществляющим лечение пациентов от последствий коронавирусной инфекции. Первая партия кислорода, порядка 10 тонн, направлена в лечебные учреждения региона с хранилищ военных аэродромов ЧФ и Южного военного округа, расположенных в регионе", - сообщили на флоте.

Уточняется, что кислород передается по просьбе руководителей Крыма и Севастополя. Ранее они обратились к командованию ЮВО.

"Для отгрузки кислорода используются унифицированные газозарядные станции высокого давления УГЗС-М-К, которые предназначены для зарядки кислородом бортовых систем летательных аппаратов. В дальнейшем будут налажены регулярные поставки кислорода в медучреждения Крыма и Севастополя в объемах, сопоставимых с возможностями аэродромного оборудования, предназначенного для выработки жидкого кислорода", - отметили на флоте.

Ситуация с коронавирусом в Севастополе стала осложняться с середины сентября, сейчас число заражений превышает 300 в сутки. 11 октября власти решили продлить режим повышенной готовности из-за пандемии до декабря и ужесточить ограничения. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай. Власти этих регионов неоднократно сообщали о высокой загрузке ковидных госпиталей, а также о серьезной нехватке медиков из-за возросшей нагрузки.