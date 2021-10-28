В Крыму выявили суточный максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 681, это максимум с начала пандемии, сообщается в четверг на сайте регионального Минздрава.

Накануне в регионе также зарегистрировали максимальный суточный прирост - 670 случаев. Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 27 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 681 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 94 665 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на коронавирус в Крыму за сутки протестированы 12 127 человек. Выздоровевших за сутки - 1 010.

С начала пандемии в регионе выздоровели около 80 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.