Киносубботники пройдут в Екатеринбурге в рамках фестиваля "ЧО"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Киносубботники пройдут в Екатеринбурге в рамках фестиваля современного искусства "ЧО". Жители и гости города смогут одновременно помочь с ремонтом одного из старейших кинотеатров Екатеринбурга "Заря" и посмотреть фильмы советского кинематографа на большом экране, сообщили организаторы в четверг.

Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"В рамках публичной программы уральского паблик-арт фестиваля "ЧО" в кинотеатре "Заря" пройдет серия киносубботников - нового для Екатеринбурга формата мероприятий, на которых соберутся активные жители, чтобы помочь с ремонтом одного из старейших кинотеатров, а после посмотреть кино. <…> 30 октября <…> жители будут красить фойе кинотеатра и посмотрят фильм "Новая Москва" (1938 г, режиссеры Александр Медведкин, Александр Оленин) <...> 6 ноября состоится показ фильма "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова. 13 ноября планируется показ музыкальной комедии "Черемушки" режиссера Герберта Раппапорта", - говорится в сообщении.

Руководитель фестиваля "ЧО" Никита Харисов отметил, что киносубботники - это способ показать жителям, что то, каким будет Екатеринбург, зависит от них самих. Он добавил, что в этом году организаторы значительно расширили форматы мероприятий публичной программы фестиваля, все нацелено на то, чтобы привлекать горожан к соучастию.

"Нам очень хочется, чтобы пространство кинотеатра "Заря" трансформировалось в культурный центр, в место, объединяющее различные городские сообщества. Такие объекты, созданные по инициативе снизу, начинают появляться в различных городах. В Екатеринбурге пока такого места не появилось", - передают организаторы слова директора некоммерческой организации "Стандарт 2.0" Стаса Рогозина.

Принять участие в мероприятии можно только при наличии паспорта, QR-кода или справки о вакцинации.

О фестивале

Первый уральский паблик-арт-фестиваль "ЧО" прошел в 2020 году, было установлено семь объектов известных российских художников Андрея Бартенева, Покраса Лампаса, Андрея Ермакова, Артема Стефанова, Андрея Люблинского, а также ряда других художников. В этом году фестиваль проходит с 3 августа по 31 декабря. Тема мероприятия - "Город в лесах".